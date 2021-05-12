港燈: 今年售電情況比去年好 未來3年穩定派息
文章日期：2021年5月12日 14:09
港燈（2638）行政總裁尹志田今午在股東周年大會上回應股東問題時表示，受到疫情影響，去年酒店及零售業售電受影響，即使多了人居家工作致居家售電上升，但是整體售電收入及售電量仍然分別按年跌3.1%及3.75%。他指出，今年的售電情況比去年好很多，客户有困難拖欠情況有些轉差卻不嚴重，並願意和客戶商討解決方法。
主席霍建寧表示，政府已批准港燈的五年發展計劃，不會因為疫情而改動，他們仍然會全力推進，亦會全力配合港府2050年達致碳中和的計劃。尹志田補充，五年發展計劃涉及約260億元投資，首兩年已執行，期間遇到少許阻滯，卻不影響大局。另港燈亦會因應風電技術進步的情況下，更新擬發展的離岸風電計劃，引入更大的機组，並將與政府商討，冀盡快動工。同時他們正探討透過本身開發及客戶安裝設施，引入更多再生能源，甚至引入更多零碳技術。
不過，因應未來港燈在餘下三年要應付逾百億元投資，因此要保留資本應付發展，期望繼續穩定派息。霍建寧強調，集團目前沒有私有化計劃，亦沒有聽聞如去年報道所言，有意到正開發中的澳門證券市場上市之計劃。
至於開發位於海怡半島附近港燈所屬地段，轉為酒店的計劃，霍建寧指出，現時仍處於前期階段，即使疫情令情況不明朗，亦未見改變發展計劃。非執行董事兼副主席李澤鉅補充，該項目的圖則可供轉日租或月租，就算未有遊客，料將來的收入仍然穩定。
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