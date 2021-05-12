主席霍建寧表示，政府已批准港燈的五年發展計劃，不會因為疫情而改動，他們仍然會全力推進，亦會全力配合港府2050年達致碳中和的計劃。尹志田補充，五年發展計劃涉及約260億元投資，首兩年已執行，期間遇到少許阻滯，卻不影響大局。另港燈亦會因應風電技術進步的情況下，更新擬發展的離岸風電計劃，引入更大的機组，並將與政府商討，冀盡快動工。同時他們正探討透過本身開發及客戶安裝設施，引入更多再生能源，甚至引入更多零碳技術。

不過，因應未來港燈在餘下三年要應付逾百億元投資，因此要保留資本應付發展，期望繼續穩定派息。霍建寧強調，集團目前沒有私有化計劃，亦沒有聽聞如去年報道所言，有意到正開發中的澳門證券市場上市之計劃。

至於開發位於海怡半島附近港燈所屬地段，轉為酒店的計劃，霍建寧指出，現時仍處於前期階段，即使疫情令情況不明朗，亦未見改變發展計劃。非執行董事兼副主席李澤鉅補充，該項目的圖則可供轉日租或月租，就算未有遊客，料將來的收入仍然穩定。

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