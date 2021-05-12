【有片: 選股王】教育股逆市向好 龍頭中教控股業績表現強勁
文章日期：2021年5月12日 12:53
恒指高開後曾經升過147點，高見28161點回軟，最多跌116點，半日收報27910點，跌103點或0.37%；國指升0.20%。大市半日成交910億元。個別科技股反彈，恒生科技指數升1.39%，騰訊（0700）曾經重上600元，之後高位回落，半日升1.5%。中型科技股微盟（2013）金山軟件（3888）閱文（0772）表現更佳，半日升逾半成。不過硬件股沽壓較大，ASM太平洋（0522）跌半成，聯想（0992）跌2%。汽車、光伏股亦有反彈。保險、內房股有沽壓。近期熱炒航運、金屬股的調整持續，醫藥生物科技股亦普遍下跌。
教育股昨天逆市向好，民辦教育促進法實施條例有望拍板，消除政策不明朗因素，有利行業發展，特別是高等及職業教育。中教控股（0839）昨升大漲逾6%，今早先升後回，半日跌近4%。公司為香港上市教育股龍頭，核心業務持續改善，配合有序併購，業績表現強勁，支持股價表現。走勢上，該股近日升至上升新高約19.3元有調整壓力，回調若可守約17.5元，將有機會在高位整固消化沽壓，中線繼續向好。
劉思明