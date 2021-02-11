MSCI指數換馬 周大福、寶龍地產破頂 恒騰升15%
文章日期：2021年5月12日 12:25
所有變動將在今年5月27日收市時生效。
周大福創52周高，見13.86元，收報13.16元，升6.47%；ASM PACIFIC收報103.4元，跌5.31%；電盈半日跌1.14%，報4.33元。
其他指數變動方面，MSCI中國指數將新增60隻股份，其中包括康希諾生物（6185）跌0.33%；華潤萬象生活（1209）升1.18%；贛鋒鋰業（1772）升0.16%；恒騰網絡（0136）升15.5%；五礦資源（1208）跌6.3%；寶龍地產（1238）創上市新高，見8.73元，收報8.38元，升1.45%；融創服務（1516）升0.46%。
ASM太平洋及電訊盈科改入香港小型股指數，該指數另加入復星旅遊文化（1992）升0.79%、必瘦站（1830）升1.3%、火幣科技（1611）跌0.88%等9隻股份，剔出麗新發展（0488）跌2.2%、朗庭酒店投資（1270）跌1.7%及富途ADR。
醫思健康（2138）獲納入 MSCI 香港小型股指數，半日升3.8%。
阜博（3738）納入MSCI香港小型股指數，半日升3.2%。
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