科指從半年低位反彈半日升1.3% 恒指跌103點
文章日期：2021年5月12日 12:06
美股向下，恒指今早表現反覆，科指從半年低位反彈，科技股帶動恒指今早高開60點，曾升最多147點，低位跌116點，高低波幅264點。不過，恒指半日失守28000點關。
恒指半日跌103點或0.37%，報27910點，成交金額909億元；國指升20點或0.2%，報10452點。恒生科技指數收報7755點，升1.39%。
藍籌9隻升，44隻下跌，2隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.05%，收報216元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻65點；龍湖（0960）跌4.01%，收報45.5元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.23%，收報96.5元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。
恒生科技指數成份股21隻升，10隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）收報14.94元，升8.26%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）收報103.4元，跌5.31%。
北水南下合計淨流入61.04億元，較上日增加23.73%，暫連續第2日流入，累計流入110.36億元。南水北上合計淨流出13.6億元人民幣，較上日減少71.55%，暫連續第2日流出，累計流出61.41億元。
多間公司明公布業績，績前表現如下，阿里巴巴收報216元，升4.05%；嗶哩嗶哩（9626）收報774元，升6.17%；新秀麗（1910）收報13.1元，升0.31%；中芯國際（0981）收報23.35元，升1.52%。
傳中石油及中石化入股卡塔爾LNG項目。中石油（0857）收報3.12元，跌0.32%；中石化（0386）收報4.14元，升0.73%。
比亞迪（1211）擬分拆半導體業務 去年賺5900萬人幣。收報147.7元，升4.01%。
利福國際（1212）認購8000萬美元佳兆業債券。半日收報6.26元，升0.16%。
美團（3690）調整外賣配送抽佣 新做法如的士跳錶。收報253.2元，升1.69%。
華潤置地（1109）4月權益合約銷售額升106%。收報36.5元，跌1.62%。
世華（0685）盈警 料全年淨虧損將不多於200萬美元。收報0.31元，無升跌。
舜宇光學（2382）上月車載鏡頭受低基數影響 出貨升1.91倍。收報170.6元，升0.95%。
萬華媒體（0426）發盈警 料全年虧損減少介乎35%至40%。收報0.154元，升6.94%。
破頂股表現
本地消費股向上，周大福（1929）創52周高，見13.86元，收報13.16元，升6.47%；東方表行集團（0398）創52周高，見3.37元，收報3.32元，升3.11%。
其他破頂股包括，寶龍地產（1238）創上市新高，見8.73元，收報8.38元，升1.45%；港華燃氣（1083）創52周高，見4.57元，收報4.56元，升1.33%；太睿國際控股（1010）創52周高，見3.5元，收報3.29元，升22.76%；中銀香港（2388）創52周高，見29.5元，收報29.3元，升0.17%。
其他報道
美商會香港：逾40%成員稱考慮離開香港 對籠統的國安法感到不安