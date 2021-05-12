在會上在處理配發新股事宜時，他亦指出，現時董事會未有配發新股的打算。就算外間最近多了聲音指長建及長實（1113）業務重疊，但他強調，長建重點以基建為主，長實以地產為重點及其他投資。

他強調，長建去年盈利下跌，逾半盈利跌幅與非現金項目，加英國的遞延税14億元、UK Rail等非現金折舊支出4億元有關，營運現金流則由76億元增至78億元。雖然受疫情影響，長建未能派員出外進行收購相關的盡職審查，卻仍透過Ista在德國、經Reliance Comfort在加拿大收購項目，亦於加拿大卑詩省收購2個風電項目。在疫情期間，他認為可以保持現金流不易，位於加拿大的Park'N Fly業務受到影響而下跌，但是仍能保持現金流。

隨著市場日益注重環保能源，李澤鉅稱，集團已在英國及澳洲開發天然氣網絡，亦在英國開發氫能源列車及測試、於澳洲發展大型再生能源項目、到新西蘭發展甲醇轉能源，於歐洲及加拿大分別進行垃圾轉能源及風電投資。

記者：陳偉燊

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