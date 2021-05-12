李澤鉅: 冀疫情好轉落實更多收購 現股價被低估
文章日期：2021年5月12日 11:16
長江基建（1038）今早舉行股東周年大會，主席李澤鉅表示，因為新冠肺炎疫情關係，未能夠派員出勤做盡職審查，但是仍落實數個項目，待疫情好轉，他期望能夠做更多購併。他又說，公司股價超值，如果以英國近期一宗配電公司售出價的監管資產價值(RAV)倍數計估值，英國的水務、配電、配氣及所持電能（0006）的股權價值，已差不多等於現時的長建股價，其他英國業務如UK Rail等，連同加拿大、澳洲、中港的業務及資產價值未能夠反映，足見目前股價遠遠被低估。今天股東會取得股東授權進行回購後，他稱，之後在需要時才進行回購。
在會上在處理配發新股事宜時，他亦指出，現時董事會未有配發新股的打算。就算外間最近多了聲音指長建及長實（1113）業務重疊，但他強調，長建重點以基建為主，長實以地產為重點及其他投資。
他強調，長建去年盈利下跌，逾半盈利跌幅與非現金項目，加英國的遞延税14億元、UK Rail等非現金折舊支出4億元有關，營運現金流則由76億元增至78億元。雖然受疫情影響，長建未能派員出外進行收購相關的盡職審查，卻仍透過Ista在德國、經Reliance Comfort在加拿大收購項目，亦於加拿大卑詩省收購2個風電項目。在疫情期間，他認為可以保持現金流不易，位於加拿大的Park'N Fly業務受到影響而下跌，但是仍能保持現金流。
隨著市場日益注重環保能源，李澤鉅稱，集團已在英國及澳洲開發天然氣網絡，亦在英國開發氫能源列車及測試、於澳洲發展大型再生能源項目、到新西蘭發展甲醇轉能源，於歐洲及加拿大分別進行垃圾轉能源及風電投資。
記者：陳偉燊
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