港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.22點子至0.03732%；1星期HIBOR跌0.43點子至0.04732%；2星期HIBOR跌0.37點子至0.06006%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.21點子至0.17179%；6個月期HIBOR跌0.29點子至0.30089%；12個月期HIBOR無升跌報0.435%。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

美元1個月期LIBOR報0.09813%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0146%，終止連續2日擴闊，利差是2021年5月10日後最低，當日差距為-0.0167%。

對上一次終止連續2日擴闊，是2021年5月07日，當日利差報-0.0226%。

其他報道

傳中石油及中石化入股卡塔爾LNG項目

美國參議員正調查希捷等企業有否違規向華為出售硬盤驅動器

SEC向共同基金投資者發出比特幣期貨風險警示

恒指高開60點 阿里、嗶哩嗶哩升3%

美商會香港：逾40%成員稱考慮離開香港 對籠統的國安法感到不安

港股ADR升193點 阿里、中芯明業績

美股向下 道指跌473點 資金撈底 納指跌幅收窄