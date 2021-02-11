港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升
文章日期：2021年5月12日 11:17
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連升，跌0.14點子至0.08357%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.22點子至0.03732%；1星期HIBOR跌0.43點子至0.04732%；2星期HIBOR跌0.37點子至0.06006%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.21點子至0.17179%；6個月期HIBOR跌0.29點子至0.30089%；12個月期HIBOR無升跌報0.435%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.09813%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0146%，終止連續2日擴闊，利差是2021年5月10日後最低，當日差距為-0.0167%。
對上一次終止連續2日擴闊，是2021年5月07日，當日利差報-0.0226%。
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