恒指高開60點 阿里、嗶哩嗶哩升3%
文章日期：2021年5月12日 09:28
恒指今早高開60點或0.22%，報28073點，成交金額48億元；國指今早高開64點或0.62%，報10495點。恒生科技指數開市報7755點，升1.38%。
藍籌17隻升，27隻下跌，11隻無升跌。阿里巴巴（9988）升3.56%，報215元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻57點；潤地（1109）跌1.48%，報36.55元，是跌幅最大的藍籌。建行（0939）跌0.97%，報6.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。
恒生科技指數成份股19隻升，6隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是微盟（2013）開市報14.4元，升4.35%；跌幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報108元，跌1.1%。
多間公司明公布業績，績前表現如下，阿里巴巴（9988）開市報215元，升3.56%；嗶哩嗶哩（9626）開市報758元，升3.98%；新秀麗（1910）開市報13元，跌0.46%；中芯國際（0981）開市報23.05元，升0.22%。
比亞迪（1211）擬分拆半導體業務 去年賺5900萬人幣。開市報142.2元，升0.14%。
利福國際（1212）認購8000萬美元佳兆業債券。開市報6.25元，無升跌。
美團（3690）調整外賣配送抽佣 新做法如的士跳錶。開市報251元，升0.8%。
華潤置地（1109）4月權益合約銷售額升106%。開市報36.55元，跌1.48%。
世華（0685）盈警 料全年淨虧損將不多於200萬美元。開市報0.31元，無升跌。
舜宇光學（2382）上月車載鏡頭受低基數影響 出貨升1.91倍。開市報169元，無升跌。
萬華媒體（0426）發盈警 料全年虧損減少介乎35%至40%。開市報0.144元，無升跌。
破頂股包括，東方表行集團（0398）創52周高，見3.23元，開市報3.23元，升0.31%；港華燃氣（1083）創52周高，見4.56元，開市報4.56元，升1.33%。
其他報道
美商會香港：逾40%成員稱考慮離開香港 對籠統的國安法感到不安