調查於本月5至9日進行，有325名成員，或美商會24%會員回應，當中，42%考慮離開香港，當中3%計劃即時離開，10%計劃暑假前離開，15%計劃年底前離開，48%考慮未來5年離開。

調查又顯示，62%選擇離開香港的成員認為，國安法令其感到不安，是成員離開香港的原因。有36%認為，國安法將會影響到其子女教育質素。

雖然港府否認國安法損害人權自由，不過回應調查的成員表示，立法前從未憂慮發表言論或文字，但如今一切已經改變，紅線既隨意又模糊，不想提心吊膽會於某時某地因曾經的言論，而無故被捕。

而其餘選擇離開香港的原因還包括，疫情下限制離境佔49%，對香港競爭力悲觀佔42%，城市生活成本太高佔24%。

而選擇留在香港的原因，77%認為生活質素好(good)，55%認為是極佳(excellent)的營商環境，48%認為是接近內地市場。亦有受訪者認為，香港較美國安全；香港仍是中西的橋樑。

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