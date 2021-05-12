美商會香港：逾40%成員稱考慮離開香港 對籠統的國安法感到不安
文章日期：2021年5月12日 09:03
路透社報道，美商會香港調查發現，超過40%成員有計劃或正考慮離開香港這個「金融中心」，大部分離開的原因是對於籠統的國安法感到不安。
調查於本月5至9日進行，有325名成員，或美商會24%會員回應，當中，42%考慮離開香港，當中3%計劃即時離開，10%計劃暑假前離開，15%計劃年底前離開，48%考慮未來5年離開。
調查又顯示，62%選擇離開香港的成員認為，國安法令其感到不安，是成員離開香港的原因。有36%認為，國安法將會影響到其子女教育質素。
雖然港府否認國安法損害人權自由，不過回應調查的成員表示，立法前從未憂慮發表言論或文字，但如今一切已經改變，紅線既隨意又模糊，不想提心吊膽會於某時某地因曾經的言論，而無故被捕。
而其餘選擇離開香港的原因還包括，疫情下限制離境佔49%，對香港競爭力悲觀佔42%，城市生活成本太高佔24%。
而選擇留在香港的原因，77%認為生活質素好(good)，55%認為是極佳(excellent)的營商環境，48%認為是接近內地市場。亦有受訪者認為，香港較美國安全；香港仍是中西的橋樑。
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