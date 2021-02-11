港股ADR升193點 阿里、中芯明業績
文章日期：2021年5月12日 08:32
美股向下，港股ADR升193點或0.69%，報28207點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.67%，折合報594.28元；阿里巴巴（9988）升3.55%，折合報214.97元；美團（3690）升1.46%，折合報252.63元；匯控（0005）升0.19%，折合報48.44元；建行（0939）升0.19%，折合報48.44元。
道期現升0.07%，標期升0.05%，納期升0.01%。日股現升0.67%，韓股現升0.04%，澳股現跌0.07%。
今日焦點股份可留意：
阿里巴巴（9988）、嗶哩嗶哩（9626）、新秀麗（1910）、中芯國際（0981）明公布業績。
比亞迪（1211）擬分拆半導體業務 去年賺5900萬人幣。
利福國際（1212）認購8000萬美元佳兆業債券。
美團（3690）調整外賣配送抽佣 新做法如的士跳錶。
華潤置地（1109）4月權益合約銷售額升106%。
世華（0685）盈警 料全年淨虧損將不多於200萬美元。
舜宇光學（2382）上月車載鏡頭受低基數影響 出貨升1.91倍。
萬華媒體（0426）發盈警 料全年虧損減少介乎35%至40%。
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