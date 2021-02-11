美股向下 道指跌473點 資金撈底 納指跌幅收窄
文章日期：2021年5月12日 08:19
市場仍在爭論預期中通脹壓力的上升是否足以促使聯儲局比現有預期更早加息，美國股市下挫，能源，金融和工業板塊領跌，科技股續跌，但有資金撈底，納指接近收復2％的跌幅。關於收緊寬鬆政策，聯儲局包括理事Brainard在內的多位聯儲局成員認為，美國經濟處於復蘇的道路上，但仍面臨風險，討論減碼寬鬆仍然為時過早。
道瓊斯工業平均指數收跌473點，跌幅1.37%，報34269點。標普500指數收跌36點，跌幅0.87%，報4152點。納斯達克綜合指數收跌12點，或0.1%，報13389點。
家得寶跌3.07%，報330.66美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低68點，而salesfore升0.78%，報215.56元，貢獻道指10點。
科技股方面，蘋果收市報125.91元，跌0.74%，谷歌母公司Alphabet收市報2270.06元，跌0.94%，亞馬遜收市報3223.91元，升1.04%，Facebook收市報306.53元，升0.18%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.98%，報436點。德國DAX指數收跌1.83%，報15119點；法國CAC 40指數跌1.86%，報6267點；英國富時100指數收跌2.47%，報6947點。