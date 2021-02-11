市場仍在爭論預期中通脹壓力的上升是否足以促使聯儲局比現有預期更早加息，美國股市下挫，能源，金融和工業板塊領跌，科技股續跌，但有資金撈底，納指接近收復2％的跌幅。關於收緊寬鬆政策，聯儲局包括理事Brainard在內的多位聯儲局成員認為，美國經濟處於復蘇的道路上，但仍面臨風險，討論減碼寬鬆仍然為時過早。