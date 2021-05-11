比亞迪擬分拆半導體業務 去年賺5900萬人幣
文章日期：2021年5月11日 22:21
比亞迪（1211）今晚於深港交易所兩地上載拆分比亞迪半導體上市的備案文件。文件指出，根據未審核財務數據，比亞迪半導體過去三年母公司股東應佔淨利，分別為2018年1.04億元，2019年8500萬元，去年5900萬元。扣除非經常性損益後，三年母公司股東應佔淨利分別為2018年3300萬元，2019年3000萬元，去年3200萬元。
備案指出，現時上市方案僅獲得董事會批准，仍需股東大會通過；比亞迪半導體董事會及股東大會通過；港交所通過；深交所批准及履行證監會註冊程序。根據文件，比亞迪去年按權益享有的比亞迪半導體貢獻淨利，佔公司總淨利0.78%。淨資產則佔公司總淨資產4.05%。
比亞迪早前公告曾披露，公司持有比亞迪半導體72.3%股份；其他股東包括紅杉資本、Himalaya Capital、發改委成立的先進製造產業投資基金、小米（1810）、碧桂園（2007）等。公告指出，比亞迪半導體主營功率半導體，智能控制IC、智能傳感器及光電半導體的研發、生產及銷售，主要產品涵蓋 IGBT、SiC MOSFET、MCU等。
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