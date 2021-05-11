David Webb：港府買奧運轉播權開下危險先河
文章日期：2021年5月11日 21:25
港府今日公布，已購得東京奧運轉播權，將免費交予本港電視台轉播，價格未有披露。獨立股評人David Webb今晚撰文批評舉措，他表示，政府今次出手干預體育廣播市場，與2018年的不干預態度相悖。他批評，做法是開下危險先例，港府未來會否以公帑買下世界盃、歐洲足球競賽、F1轉播權等，都成為未知之數。文章亦指出，干預市場最終未必帶來更大經濟效應。
Webb引用商經局長邱騰華於2018年立會上的回應，指政府態度前後矛盾。回應世界盃、奧運兩項賽事的轉播事宜問題時，邱騰華指出，賽事主辦機構一般會要求獲得轉播權的私人機構，於當地的免費電視台轉播部分賽事，因此「現有機制已能夠確保香港市民可免費收看部分賽事」。邱騰華總結，「世界各地的政府一般不會介入此流程，而香港亦不例外」。
Webb批評，港府主動購入轉播權，令各大廣播電視在花費公帑的基礎上獲利。惟他預計，因為多家電視台均有份轉播，所以最終的廣告收入可能會被攤薄至非常有限，甚至有些台會因為自身製作成本緣故，不願轉播太多賽事。
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