Webb引用商經局長邱騰華於2018年立會上的回應，指政府態度前後矛盾。回應世界盃、奧運兩項賽事的轉播事宜問題時，邱騰華指出，賽事主辦機構一般會要求獲得轉播權的私人機構，於當地的免費電視台轉播部分賽事，因此「現有機制已能夠確保香港市民可免費收看部分賽事」。邱騰華總結，「世界各地的政府一般不會介入此流程，而香港亦不例外」。

Webb批評，港府主動購入轉播權，令各大廣播電視在花費公帑的基礎上獲利。惟他預計，因為多家電視台均有份轉播，所以最終的廣告收入可能會被攤薄至非常有限，甚至有些台會因為自身製作成本緣故，不願轉播太多賽事。

其他報道

利福認購8000萬美元佳兆業債券

王英偉：金沙五一檔期酒店入住逾九成

中國信通院：4月手機市場出貨量跌34%

美團調整外賣配送抽佣 新做法如的士跳錶

【賈文清專欄】移居日本要留意的事

實德環球：料五一賭收回復至疫情前一半

世華盈警 料全年淨虧損將不多於200萬美元

舜宇光學上月車載鏡頭受低基數影響 出貨升1.91倍

萬華媒體盈警 料全年虧損減少介乎35%至40%

乘聯會：4月乘用車零售增12% 新能源車升1.9倍

柏瑞：經濟復蘇 看好鋼鐡及內房債

港華燃氣逆市創一年高 大和指估值仍吸引

「新興市場之父」麥樸思：通貨膨脹的威脅不會短期內消除

高鑫零售：無意加入社區團購價格戰 料今年仍巾高單位數增長

科指跌至半年新低 美團10連跌 恒指跌581點 北水轉淨流入

領航跟螞蟻擬對合資公司增資至1.5億人幣

韓國SK集團擬將中國總部大樓售予和諧健康保險