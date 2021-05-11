月內國產品牌手機出貨量錄得2475.7萬部，按年跌34.8%，佔4月手機出貨量的90.1%。月內國產手機上市新機型26款，按年跌45.8%。年初至4月，國產品牌手機出貨量合共錄得1.11億部，按年增長37.5%，佔同期手機出貨量的88.8%。

月內智能手機出貨量2697.3萬部，按年跌33.9%，佔4月手機出貨量的98.1%。年初至4月，智能手機出貨量1.23億部，按年增長39.1%，佔同期手機出貨量的98.2%。智能手機上市新機型26款，按年跌25.7%，佔同期手機上市新機型數量的81.3%。年初至4月，智能手機上市新機型累計124款，按年增長20.4%，佔同期上市新機型數量的80.5%。

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