目前澳門業界正待政府新的賭牌發牌要求，馬浩文稱，政府在非博彩、社會福利有基本要求，但是業界仍待清晰方向。集團已一直幫助澳門推廣文化特色及飲食，擬擴建項目亦預留彈性滿足非博彩元素所需，但是不會如同業般引入賭廳集團變身衛星場。另他們無意用疫情前參與海外綜合渡假村發展，因此現階段不再參與日本綜合渡假村競逐。至於內地大搞海南自貿區，他認為，由於海南較過往吸納更多高端消費，全球勞力士消費店舖已轉移至海南，因此澳門及海南在消費税長遠有需要看齊保留競爭力。至於海南及澳門搞遊艇自由行，他預期最終規模有限，對澳門旅遊幫助有限。

他又指，集團以1010萬元投資比特幣，主要是因應全球央行印銀紙，令主流貨幣貶值，及物色可用於抗通脹兼具升值能力的投資工具有關。在此之前，他們已善用手上的投資組合，購入金鐘物業自用。今次參與比特幣投資之前，他們已經留意有關產品數個月，在過去數個月比特幣持續上升，近期有大些調整後才購入，目標是看長遠，有賺時料不會全數沽清。

他又指，由於澳門不接受用虛擬貨幣做交收，因此日後不會在經營業務時以比特幣作為交收工具。另由於茌買賣比特幣前已要做足認識你的客户(KYC)程序，加上已見容許企業消費及個人交易所需，足以令他們覺得比特幣有長遠升值前景，因此不太擔心欠缺流通量。就算比特幣偶有波動，他們會在適合時再投資，暫時未打算購入其他虛擬貨幣。澳門政府正研究使用數碼人民幣，甚至用於博彩，他們亦會留意事態發展。

另在其他投資方面，馬浩文稱，集團投資金鐘物業自用，另参與美國電動車股Tesla股份投資，主要看中將來市場著重巴黎協定及環保，電動車成必然發展。除在Tesla之外，他們並無買賣其他股份，亦未打算加碼投資Tesla。根據該集團20年底止年報顯示，其手上的Tesla股份投資值1.69億元。

記者：陳偉燊

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