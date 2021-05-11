英語世界的人較熱愛自由，放縱自己，飲酒尋歡，派對接派對，有時隨街喧嘩，在亞洲文化看來或似混亂，但另一面看，在當地居住的話，你亦有相若自由，至少可以做自己。旅行時很多人欣賞日本人的恭敬有禮、一絲不苟，然後反過來怨香港如何不濟，但換着你在日本打工，你亦會受同等苛求，屆時又是否自得其樂？數年前有宗新聞，說鐵路車長提早了20秒開車，鐵路公司便刊發啟事道歉；反映的是部分日本文化希望準時至此，甚至有時病態地追求「完美」，反而倫敦Underground遲上一小時是常態。到日本旅遊的話你自可享受成果，但打工的話，承受的卻是無比壓力。此之一。

日本本地文化是排斥外人的，日語至上，但對白人稍有慕敬之意。若然你是華人，縱使英語流利而不諳日語，確實有可能會被看不起，遑論打工升職會有玻璃天花板。由此衍生兩個問題：與日本人交際、國內社會問題。

除非你日語流利兼熟通日本人禮節，當中禮節又包括尊卑、敬語轉換流利，還有公司大小「歡迎會」要畀面出席，到居酒屋舉杯，臨近歲晚又有「忘年會」，不到就是不畀面，而敬語說得不好，就是不夠尊重上司、同事。礙於禮節，日本人亦不慣以真面目示人，或真誠溝通，要揣摩日本人心意是另一番學問。而日本男尊女卑亦極明顯，有些場合女士或要為男士酙酒，家中須為丈夫下廚。早年私立東京醫科大學被揭壓低女考生分數，理由是女畢業生投入職場不久便會相夫教子，使醫院人手不足。香港女性傾向硬朗與熱愛自由，決心要赴日本打工，須有覺悟在先。此之二。

而日本排斥外來人才，加上經濟一蹶不振，當地人少生育，使「少子化」問題加劇，加上年輕人每月要供交國民保險，老年人則相對享用較多福利與輩份，負擔全落在年輕人身上。美國稱霸，其中一項關鍵是歡迎各國人才，是以泰山不讓土壤，故能成其大；近年日本則反其道而行，使久無新血入場，癥結解不開。近年雖逐步放寬外地移民者入國，但漫漫長路，仍須放長雙眼觀察。此之三。而第二與第三點交纏，也為開首談及的社會問題助燃，於此不贅。

不過正因日本民族主義濃烈，當地人不擅外語，香港人在當地便八面玲瓏，正好補其不足，危中有機。同時日本因年輕人口不足，空缺來得比英國多，畢竟世上精通英語的人定比日語多，尤其在英國求職隨時耗上一年半載。另外，日本保存傳統文化極好，包裝手法更屬世界一流，使西方世界對日本敬慕至深，若對此興趣濃烈的話，日本定居便利多於弊。

日本好的一面人人皆知，便不在此細列，只是移居是由零開始，不只工作，而是整套價值觀與生活習慣都要重新學習，需要莫大毅力。若真的喜歡日本，相信克服亦不過是遲早之事。

賈文清

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