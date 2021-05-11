柏瑞投資新興市場固定收益聯席主管，亞洲（日本除外）固定收益主管劉曙明表示， 在新興市場債券中，中國的地方政府債券市場正在發展成為吸引市場，投資組合中以內房為主，我們確實認為中國在岸違約率會上升。 這符合中央政府的政策，也相信中國將利用更強勁的經濟來允許更多違約。現階段看好鋼鐡及零售行業。而在息口將會上升之時，也看好內銀股相關債券。市場對疫苗注射情況及經濟刺激方案的推出，令市場對經濟會復蘇的有所期待，在量寬情況下，具實力企業已陸續於市場上籌得大量便宜資金、違約風險相當低，但對垃圾級債及新興市場當地貨幣債前景較為審慎。

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