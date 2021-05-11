柏瑞：經濟復蘇 看好鋼鐡及內房債
文章日期：2021年5月11日 17:05
柏瑞投資高級副總裁、固定收益投資組合經理 Omar Slim 表示，雖然市場對通脹升溫對債券成為負面因素，但相信在通脹及加息也會今年年底或2022年才出現，其中看好亞洲債券市場，因為其息差仍然維持低位，以亞洲高息債為例，現時2.47年投資期孳息率達7.07厘屬吸引水平。貨幣政策部分，聯準會最新的利率會議維持基準利率在0%~0.25%區間、每月1,200億美元購債規模不變，寬鬆立場依舊；雖然聯準會上調未來經濟成長預估，但利率點陣圖暗示Fed在2023年前並不急於加息。
柏瑞投資新興市場固定收益聯席主管，亞洲（日本除外）固定收益主管劉曙明表示， 在新興市場債券中，中國的地方政府債券市場正在發展成為吸引市場，投資組合中以內房為主，我們確實認為中國在岸違約率會上升。 這符合中央政府的政策，也相信中國將利用更強勁的經濟來允許更多違約。現階段看好鋼鐡及零售行業。而在息口將會上升之時，也看好內銀股相關債券。市場對疫苗注射情況及經濟刺激方案的推出，令市場對經濟會復蘇的有所期待，在量寬情況下，具實力企業已陸續於市場上籌得大量便宜資金、違約風險相當低，但對垃圾級債及新興市場當地貨幣債前景較為審慎。
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