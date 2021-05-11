林小海指，高鑫零售現時跟阿里的天貓超市達深度合作，因為兩者的客戶定位不同，他不認為兩者之間有明顯競爭。

林小海表示，生鮮電商業務方面，「大潤發」大賣場起步較早，加上有與阿里的合作，現時發展是行業第一梯隊，優勢包括供應鏈、基礎設施、商品選擇種類較多。他又指，雖然疫情後不少生鮮電商和社區團購公司獲得更多融資，但他認為零售行業靠燒錢並不能長久發展，因此不會為業績增長而加入價格戰。

他續指，大賣場自營的飛牛拼團將由以往追求規模戰略回歸至聚焦商品與服務品質，以及產品升級，期望能夠成為業界第一個有盈利的社區團購。他表示，集團以作為供應鏈的角色與阿里合作，利用線下現有供應體系提供商品及供應鏈服務，並不需要為用戶增長投入大量營銷費用，投入成本可控。

截至3月月底，高鑫零售共有490間大賣場、6間中型超市及32間小型超市。林小海表示，集團計劃今年將新開30至50間中型超市，兩年後以每年100間速度增長，大賣場預計今年開5至10間。

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