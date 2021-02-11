恒指今早低開309點見全日頂，早市觸底跌684點，全日高低波幅維持376點。恒指收市跌581點或2.03%，報28013點，是3月25日後收市新低，雖守住28000關，不過10天線(28628.97點)跌穿100天線(28666.16點)。

大市成交金額1887億元，較上日增加15.43%，是4月20日1957.11億元成交後最多；國指跌219點或2.06%，報10431點。恒生科技指數收報7649點，跌3%。

恒指連跌3日，累計跌623.65點，對上一次連跌3日是今年3月23日；科指連跌3日，累計跌487.19點，對上一次連跌3日是今年5月3日。科指即市低見7533.21點，是去年11月11日7450.35點後最低，收市價同樣是去年11月11日後新低，當日報7465.44點。

藍籌4隻升，51隻下跌。海底撈（6862）升3.33%，收報43.45元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）升2.56%，收報42.05元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻6點；吉利（0175）跌6.35%，收報17.98元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.14%，收報98.7元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低91點。

恒生科技指數成份股4隻升，27隻下跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）見52周低11.5元，收報13.42元，升10%；跌幅最大的是祖龍娛樂（9990）收報14.52元，跌9.14%。

北水南下合計淨流入49.33億元，終止連續3日流出。南水北上合計淨流出47.81億元人民幣，終止連續3日流入

午後消息股表現

瑞信：若美團（3690）為騎手支付社保 每單位成本增一成。美團收報249元，跌5.25%。

大和調高JS環球生活（1691）目標價至31元 午後最多升6.5%。收報22.05元，升2.5%。

花旗及匯豐料澳門5月賭收破百億。濠賭股向下，新濠國際發展（0200）收報13.88元，跌1.42%；美高梅中國（2282）收報11.36元，跌3.07%；澳博控股（0880）收報9.01元，跌0.33%；永利澳門（1128）收報13.4元，跌2.05%；銀河娛樂（0027）收報65.35元，跌2.97%；金沙中國（1928）收報34.2元，跌2.15%。

路透社：印度廠房因員工染疫 iPhone12產量大跌逾50%。蘋概股個別發展，鴻騰（6088）收報2.17元，升0.93%；高偉電子（1415）收報4.2元，跌3.45%；瑞聲（2018）收報41.2元，跌1.44%；舜宇（2382）收報169元，跌0.88%；富智康（2038）收報1元，跌3.85%。

H&H（1112）首季收入跌5.9% 料次季嬰幼營養護理用品仍疲弱。收報28元，升2.5%。

日清（1475）首季少賺半成 不派息。收報6.06元，升2.89%。

龍湖（0960）4月份銷售升0.3% 首四月銷售累升37%。收報47.4元，跌2.47%。

佳源國際（2768）首四個月銷售額按年升105%。收報3.75元，跌0.26%。

今早及隔晚消息股表現

foodpanda搞網購「唔怕競爭」，港視（1137）急挫見9個月低。收報9.34元，升1.97%。

永利澳門（1128）首季虧損擴大至1.61億美元。收報13.4元，跌2.05%。

高鑫零售（6808）上財年多賺26％ 阿里高層林小海接任CEO。收報6.33元，跌7.8%。

寶龍地產（1238）上月賣樓收入增46%。收報8.26元，跌0.84%。

馬雲現身阿里巴巴（9988）總部 身形瘦削。收報207.6元，跌3.53%。

世茂（0813）龍光（3380）新城（1030）4月合約銷售升逾一成。世茂收報21.8元，跌2.46%；龍光收報12.12元，跌0.66%；新城收報8.05元，跌0.49%。

長城汽車（2333）首四月銷量增86%。收報18.22元，跌5.01%。

吉利（0175）4月總銷量按年少5% 首4月完成目標28%。收報17.98元，跌6.35%。

莎莎國際（0178）預計年度虧損逾3.5億元。收報1.76元，跌2.22%。

破頂股表現

破頂股包括，東方表行集團（0398）創52周高，見3.22元，收報3.22元，升8.05%；港華燃氣（1083）創52周高，見4.51元，收報4.5元，升3.93%；同方泰德（1206）創52周高，見1.04元，收報0.99元，升26.92%；泓富（0808）創52周高，見2.8元，收報2.76元，跌1.43%；陽光房地產基金（0435）創52周高，見4.45元，收報4.37元，跌1.8%；太睿國際控股（1010）創52周高，見2.68元，收報2.68元，升9.39%；威雅利（0854）創52周高，見3.5元，收報3.5元，升2.64%。

其他報道

領航跟螞蟻擬對合資公司增資至1.5億人幣

韓國SK集團擬將中國總部大樓售予和諧健康保險

瑞信：若美團為騎手支付社保 每單位成本增一成

大和調高JS環球生活目標價至31元 午後最多升6.5%

滬指午後回勇 收升0.4%

花旗及匯豐料澳門5月賭收破百億

Dell：晶片短缺情況還會持續多年

Zoom研究：三分之二商務用戶 望未來結合虛擬和實體營運

路透社：印度廠房因員工染疫 iPhone12產量大跌逾50%

H&H首季收入跌5.9% 料次季嬰幼營養護理用品仍疲弱

日清首季少賺半成 不派息

龍湖4月份銷售升0.3% 首四月銷售累升37%

恒指跌613點 10天線跌穿100天線 北水轉流入

滬指半日曾跌穿3400點 創板指險守2900點關口

TVB曾挫逾3% 集團歡迎政府購入奧運轉播權

中國美商會：中國應履行承諾 平等對待外資

莎莎昨發盈警 今早曾挫半成