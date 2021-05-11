大和調高JS環球生活目標價至31元 午後最多升6.5%
文章日期：2021年5月11日 15:39
大和發表報告指，家電股JS環球生活（1691）管理層認為，集團去年受惠於疫情期間居家需求上升，不過增長核心動力來自產品及市場擴張，維持今年收入及純利增長雙位數字的預測。該行上調JS環球生活目標價至31元，維持「買入」評級。集團今日最多升6.5%至22.9元，暫升3.5%至22.25元，成交1.43億元。
集團管理層認為，去年收入增長有四成來自現有產品（包括80%市場份額增長及20%整體市場增長）；35%來自擴展產品類別；25%來自市場擴張，與疫情有關的需求為去年收入增長貢獻約8至9個百分點。
該行指出，受惠於推出新產品及擴展新市場，集團今年首季的收入勢頭保持強勁，至今年4月底，旗下九陽品牌銷售按年升32%，SharkNinja亦保持自去年下半年起的強勁收入勢頭，北美及歐洲增長逾克成。今年首季銷售率和庫存均保持健康水平，第二季將推出空氣淨化器和個人護理產品，以及進軍西班牙和意大利。
報告又提到，集團管理層預計，今年收入增長有機會較純利更強勁。對於有投資者擔心成本上升，管理層表示，由於九陽及SharkNinja的採購有協同效應，今年首季未有成本壓力，將透過增加產品組合以保持穩定毛利率。
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