該行更指，內地遊客多了查詢訪澳的情況，尤其是今年下半年的檔期，澳門亦視為安全的旅遊目的地。花旗相信，一旦解除旅遊限制，澳門的賭收及賭股的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）有望迅速復甦。在芸芸賭股中，其首選為金沙中國（1928）、澳博（0880）及銀河（0027）。

匯豐的報告同樣指，5月份頭9日賭收約45億澳門元，五一檔期五天日均賭收水平達6.3億澳門元，比農曆新年期間的4.67億元為高。往後四天的日均賭收為3.4億澳門元，比四月份日均的2.8億澳門元為佳。若5月份餘下日子賭收介乎2.8億至3.3億澳門元，該行料5月份賭收可達107億至117億澳門元。

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