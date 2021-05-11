花旗及匯豐料澳門5月賭收破百億
文章日期：2021年5月11日 15:12
花旗及匯豐發表報告指出，五月份澳門賭收有望破百億澳門元大關，有望創新冠肺炎疫情爆發以來最高水平。花旗指，雖然訪澳旅遊限制仍在，但是從渠道消息方面得知，連同五一黃金周檔期至5月9日期間首9日，澳門錄得賭收達45億澳門元，日均為5億澳門元，相當於2019年疫情前五一檔期的45%水平，比4月份日均達2.8億澳門元為多，表現比預期強。貴賓博彩及中場收入分別按月增長90%至100%及70%至75%，基於五一較強的數據表現，因此其將澳門5月份的賭收預測，由原先的95億澳門元，提高至100億澳門元。
該行更指，內地遊客多了查詢訪澳的情況，尤其是今年下半年的檔期，澳門亦視為安全的旅遊目的地。花旗相信，一旦解除旅遊限制，澳門的賭收及賭股的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）有望迅速復甦。在芸芸賭股中，其首選為金沙中國（1928）、澳博（0880）及銀河（0027）。
匯豐的報告同樣指，5月份頭9日賭收約45億澳門元，五一檔期五天日均賭收水平達6.3億澳門元，比農曆新年期間的4.67億元為高。往後四天的日均賭收為3.4億澳門元，比四月份日均的2.8億澳門元為佳。若5月份餘下日子賭收介乎2.8億至3.3億澳門元，該行料5月份賭收可達107億至117億澳門元。
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