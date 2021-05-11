研究顯示，大多數受訪者認爲，即使對新冠肺炎的擔憂消退後，他們仍將在生活上不同的方面繼續使用視頻通信。三分之二的商務用戶希望在未來能夠在虛擬和實體業務環境下營運，以在工作和生活之間取得平衡及提升靈活性，在疫情期間使用視訊會議進行授課的教育工作者中，約半計劃結合實體和虛擬課堂的授課模式。

大多數受訪者認為，視訊通訊對於消除在疫情期間所產生的孤獨感和孤立感非常有效。以新加坡爲例，超過三分之二（68%）的受訪者同意，疫情下進行的虛擬和遙距活動有助他們與世界保持聯繫，而超過半成（57%）的受訪者表示這些活動有助於改善情緒健康。

傳統醫療服務及聚會活動方面，半數受訪者表示他們曾使用視訊會議進行醫療保健或遙距醫療預約（尤其是在美國的受訪者），但亦有不少受訪者更喜歡接受面對面診症，建立醫生和病人之間良好的互信關係。然而，有部分國家，例如德國和英國，不少受訪者則較其他國家堅持面對面授課。即使在疫情下，受訪者很熱衷於在線上進行大大少少的慶祝活動，但他們也紛紛表示更傾向面對面進行不同慶祝活動，例如生日、假日和婚禮等。

其他報道

H&H首季收入跌5.9% 料次季嬰幼營養護理用品仍疲弱

日清首季少賺半成 不派息

龍湖4月份銷售升0.3% 首四月銷售累升37%

恒指跌613點 10天線跌穿100天線 北水轉流入

滬指半日曾跌穿3400點 創板指險守2900點關口

TVB曾挫逾3% 集團歡迎政府購入奧運轉播權

中國美商會：中國應履行承諾 平等對待外資

莎莎昨發盈警 今早曾挫半成

國統局：去年人口增至14.12億人 增長率是有記錄以來最低

foodpanda搞網購「唔怕競爭」 港視急挫見9個月低

吉利插8% 上月總銷量按年跌半成

內地4月通脹升0.9% 低過預期 PPI高過預期

內地股市全線走低 人行進行百億人幣逆回購

永利澳門 首季虧損擴大至1.61億美元

恒指低開309點 美團跌4.79%

港股ADR跌233點 美期、亞股向下

科技股續跌 美股向下 道指跌34點 納指跌2.5%