Zoom研究：三分之二商務用戶 望未來結合虛擬和實體營運
文章日期：2021年5月11日 14:41
Zoom Video Communications（Zoom）公佈了一項「消費者如何在疫情後使用視訊會議提升營運效能」研究。是次研究由 Qualtrics 進行，受訪對象包括全球10個國家共7689名消費者，並就如何在未來利用視頻通信為生活增添靈活性作調查。
研究顯示，大多數受訪者認爲，即使對新冠肺炎的擔憂消退後，他們仍將在生活上不同的方面繼續使用視頻通信。三分之二的商務用戶希望在未來能夠在虛擬和實體業務環境下營運，以在工作和生活之間取得平衡及提升靈活性，在疫情期間使用視訊會議進行授課的教育工作者中，約半計劃結合實體和虛擬課堂的授課模式。
大多數受訪者認為，視訊通訊對於消除在疫情期間所產生的孤獨感和孤立感非常有效。以新加坡爲例，超過三分之二（68%）的受訪者同意，疫情下進行的虛擬和遙距活動有助他們與世界保持聯繫，而超過半成（57%）的受訪者表示這些活動有助於改善情緒健康。
傳統醫療服務及聚會活動方面，半數受訪者表示他們曾使用視訊會議進行醫療保健或遙距醫療預約（尤其是在美國的受訪者），但亦有不少受訪者更喜歡接受面對面診症，建立醫生和病人之間良好的互信關係。然而，有部分國家，例如德國和英國，不少受訪者則較其他國家堅持面對面授課。即使在疫情下，受訪者很熱衷於在線上進行大大少少的慶祝活動，但他們也紛紛表示更傾向面對面進行不同慶祝活動，例如生日、假日和婚禮等。
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