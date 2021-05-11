集團又提到，中國嬰幼兒營養及護理用品業務在高基數持續影響下，預計表現疲弱將延續至第二季度，並於隨後數季在基數正常化之後重回正軌。

在首季，H&H來自中國的整體收入按年跌5.1%，中國嬰幼兒營養及護理用品業務銷售下降3.8%，主要由於2020年首季的高基數導致益生菌銷售按年下降36.6%，而部份下跌為嬰幼兒配方奶粉的強勁銷售所抵銷，其銷售按年增長8.4%。去年的高基數效應亦導致中國成人營養及護理用品分部應佔銷售下降10.8%。首季中國市場仍是H&H最大的收入來源，佔總收入的82%。

在澳新市場，首季整體收入按年跌15.6%，當中成人營養及護理用品銷售按年下降18.8%，主要由於2020年3月下旬實施封城之前Swisse產品獲囤貨導致高基數效應。然而，澳新市場的整體降幅持續收窄。

集團表示，在新財年預期收入將按年逐步重拾升勢。展望未來將繼續以加快收入增長為目標，提高2021財年全年利潤率，而中國仍是我們最大的增長來源。而鑒於過往兩年銷售基數較低以及重新聚焦國內市場，預計澳新市場的銷售將於全年基礎之上逐步復蘇。

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