恒指跌613點 10天線跌穿100天線 北水轉流入
文章日期：2021年5月11日 12:10
科技股沽壓加大，拖累大市表現，恒指10天線(28625.81點)更跌穿100天線(28665.84點)。恒指今早低開309點見半日高位，其後一直下試低位，最多跌684點，跌穿28000點關，低見27910.71點，是3月25日27505.08點後最低。半日高低波幅376點。
恒指半日跌613點或2.15%，報27982點，成交金額1094億元；國指跌252點或2.37%，報10398點。恒生科技指數收報7589點，跌3.76%。
藍籌4隻升，51隻下跌。海底撈（6862）升2.38%，收報43.05元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點；美團（3690）跌7.91%，收報242元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低99點。
恒生科技指數成份股3隻升，28隻下跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）見52周低11.5元，收報13.24元，升8.52%；跌幅最大的是微盟（2013）收報13.32元，跌10.24%。
北水南下合計淨流入22.09億元，暫終止連續3日流出。南水北上合計淨流出47.42億元人民幣，暫終止連續3日流入。
foodpanda搞網購「唔怕競爭」，港視（1137）急挫見9個月低，半日收報9.02元，跌1.53%。
永利澳門（1128）首季虧損擴大至1.61億美元。收報13.32元，跌2.63%。
日清食品（1475）今公布業績。收報5.92元，升0.51%。
高鑫零售（6808）上財年多賺26％ 阿里高層林小海接任CEO。收報6.41元，跌6.6%。
寶龍地產（1238）上月賣樓收入增46%。收報8.38元，升0.6%。
馬雲現身阿里巴巴（9988）總部 身形瘦削。收報207.6元，跌3.53%。
世茂（0813）龍光（3380）新城（1030）4月合約銷售升逾一成。世茂收報21.9元，跌2.01%；龍光收報12.26元，升0.49%；新城收報8.04元，跌0.62%。
長城汽車（2333）首四月銷量增86%。收報18.44元，跌3.86%。
吉利（0175）4月總銷量按年少5% 首4月完成目標28%。收報18.12元，跌5.63%。
莎莎國際（0178）預計年度虧損逾3.5億元。收報1.75元，跌2.78%。
破頂股表現
逆市破頂股包括，東方表行集團（0398）創52周高，見3.09元，收報3.06元，升2.68%；港華燃氣（1083）創52周高，見4.51元，收報4.44元，升2.54%；同方泰德（1206）創52周高，見0.88元，收報0.88元，升12.82%；泓富（0808）創52周高，見2.8元，收報2.76元，跌1.43%；陽光房地產基金（0435）創52周高，見4.45元，收報4.38元，跌1.57%；太睿國際控股（1010）創52周高，見2.58元，收報2.58元，升5.31%；中國外運（0598）創52周高，見3.81元，收報3.74元，升0.27%。
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