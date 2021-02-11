科技股沽壓加大，拖累大市表現，恒指10天線(28625.81點)更跌穿100天線(28665.84點)。恒指今早低開309點見半日高位，其後一直下試低位，最多跌684點，跌穿28000點關，低見27910.71點，是3月25日27505.08點後最低。半日高低波幅376點。