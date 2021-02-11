港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升3日
文章日期：2021年5月11日 11:16
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，升0.36點子至0.085%，是2021年4月30日後最高，當日報0.09018%
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.01點子至0.03952%；1星期HIBOR升0.16點子至0.05161%；2星期HIBOR升0.73點子至0.06375%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至0.17393%；6個月期HIBOR升0.07點子至0.30375%；12個月期HIBOR升0.14點子至0.435%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.10138%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0164%，連續2日擴闊，利差是2021年4月22日後最高，當日差距為-0.0145%
對上一次連續2日擴闊，是2021年5月06日，當日利差報-0.0166%。
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