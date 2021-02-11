國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，CPI按月降幅收窄，按年升幅擴大。4月份，國內消費需求繼續恢復，物價運行總體平穩。 CPI按月下降0.3%，降幅比上月收窄0.2個百分點。其中，食品價格下降2.4%，降幅收窄1.2個百分點，影響CPI下降約0.45個百分點。食品中，隨著生豬生產持續恢復，加之消費需求有所回落，豬肉價格繼續下降11.0%。

按年比較CPI上升0.9%，升幅比上月擴大0.5個百分點。其中，食品價格下降0.7%，降幅與上月相同，影響CPI下降約0.14個百分點。食品中，豬肉價格下降21.4%，降幅比上月擴大3.0個百分點。

PPI方面，按月升幅回落，按年升幅擴大。 4月份，國內工業生產穩定恢復，鐵礦石、有色金屬等國際大宗商品價格上行，生產領域價格繼續上升。從按月看，PPI上升0.9%，升幅比上月回落0.7個百分點。

按年比較，PPI上升6.8%，升幅比上月擴大2.4個百分點。其中，生產資料價格上升9.1%，升幅擴大3.3個百分點；生活資料價格上升0.3%，擴大0.2個百分點。受去年同期對比基數較低影響，主要行業價格升幅均有所擴大，其中石油和天然氣開採業上升85.8%，擴大62.1個百分點。

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