恒指低開309點 美團跌4.79%
文章日期：2021年5月11日 09:24
恒指今早低開309點或1.09%，報28286點，成交金額40億元；國指今早低開154點或1.45%，報10496點。恒生科技指數開市報7673點，跌2.7%。
藍籌5隻升，41隻下跌，9隻無升跌。蒙牛（2319）升1.46%，報41.6元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升0.31%，報49.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻7點；美團（3690）跌4.79%，報250.2元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低59點。
恒生科技指數成份股31隻全數下跌。跌幅最少的是平安好醫生（1833）開市報85.25元，跌0.58%；跌幅最大的是微盟（2013）開市報14.08元，跌5.12%。
日清食品（1475）今公布業績。開市報5.88元，跌0.17%。
高鑫零售（6808）上財年多賺26％ 阿里高層林小海接任CEO。開市報6.87元，無升跌。
寶龍地產（1238）上月賣樓收入增46%。開市報8.33元，無升跌。
馬雲現身阿里巴巴（9988）總部，身形瘦削。阿里開市報210.6元，跌2.14%。
世茂（0813）龍光（3380）新城（1030）4月合約銷售升逾一成。世茂開市報22.25元，跌0.45%；龍光開市報12.28元，升0.66%；新城開市報8.04元，跌0.62%。
長城汽車（2333）首四月銷量增86%。開市報18.2元，跌5.11%。
吉利（0175）4月總銷量按年少5% 首4月完成目標28%。開市報18.86元，跌1.77%。
莎莎國際（0178）預計年度虧損逾3.5億元。開市報1.78元，跌1.11%。