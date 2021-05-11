科技股續跌，另一方面，大宗商品價格向上誘發市場對通脹阻礙美國經濟復蘇的憂慮，美股向下。美債交易員對未來五年通脹預期升至2006年以來最高，不過國債期貨市場對聯儲局加息的預期時間仍維持在2023年第一季。