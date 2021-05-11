科技股續跌 美股向下 道指跌34點 納指跌2.5%
文章日期：2021年5月11日 08:11
科技股續跌，另一方面，大宗商品價格向上誘發市場對通脹阻礙美國經濟復蘇的憂慮，美股向下。美債交易員對未來五年通脹預期升至2006年以來最高，不過國債期貨市場對聯儲局加息的預期時間仍維持在2023年第一季。
道瓊斯工業平均指數收跌34點，跌幅0.11%，報34742點。標普500指數收跌44點，跌幅1.05%，報4188點。納斯達克綜合指數收跌350點，或2.55%，報13401點。
Visa跌2.65%，報225.97美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低40點，而3M升2.1%，報207.33元，貢獻道指28點。
科技股方面，蘋果收市報126.85元，跌2.58%，谷歌母公司Alphabet收市報2291.75元，跌2.55%，亞馬遜收市報3190.49元，跌3.07%，Facebook收市報305.97元，跌4.1%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.11%，報445點。德國DAX指數收漲0.01%，報15400點；法國CAC 40指數漲0.01%，報6385點；英國富時100指數收跌0.09%，報7123點。