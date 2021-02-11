獨立股評人David Webb今日撰文批評，指港府補貼REIT上市的建議是「荒謬（cockamamie）」，實際是為地產大亨提供福利。他譏笑指，「如果地產商不知如何哪裡去找800萬元，那麼港府就正可為其提供幫助」。他指出，要拿到最高補貼，意味一隻REIT上市成本至少要達到1143萬元，但相信多數地產商一定有辦法達到此數額，將補貼額度用盡。

Webb又指出，對可獲補貼REIT的市值要求，較上市公司主板掛牌的市值要求更高，小型地產商「因為太窮反而不符合補貼標準」。他批評，港府做法如同「計劃經濟（central-planning）」，要求大型地產商選擇以REIT形式上市，並令大小企業無法再公平競爭。

證監會指出，資助計劃今起接受申請，「先到先得」。而根據財政預算，港府共為此項計劃撥款2.7億元。具體基金可獲補貼的費用，以REIT為例，除一般上市諮詢費、核數費以外，還包括包銷費、物業估值費，甚至市場推廣費用亦包含在其中。