資料顯示，SEG的主要股東包括香港商人邱達昌旗下的遠東發展（0035）及鄭家純家族旗下的周大福企業。根據SEG的20年度年報顯示，遠展及周大福企業的代名人在SEG最新持股分別達4.9973%，兩者的持股水平僅次於基金公司The Vanguard Group。遠展及周企現時與SEG合作，在澳洲布里斯本合作大搞Queen's Wharf綜合度度村。遠展亦與SEG合作開悉尼Pyrmont綜合項目。

皇冠指出，是次合併建議，將為兩家公司實現增值，並且可以產生介乎1.5億至2億澳元的協同效益。完成合併後，若根據全換股協議，現有SEG及皇冠的股東，將各佔新合併公司各34%及66%股權。若獲股東選擇現金建議，SEG及皇家的股東則會各佔新合併公司41%及59%權益。

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