遠展及周企有份持股的澳洲博企謀與皇冠合併
文章日期：2021年5月10日 22:05
曾經與「小賭王」何猷龍合作的澳洲賭股Crown Resorts（皇冠度假村）宣布，接獲The Star Entertainment Group（SEG）一項有條件、無約束力的指示性建議，提出與皇冠度假村合併。根據合併建議，每股皇冠度假村，可兌換成2.68股無溢價的SEG股份。以SEG每股備考價格5澳元而言，每股皇冠度假村的持有人，可換取價值14澳元的SEG股份。依據指示性建議，每股皇冠度假村持有人可以收取12.5澳元現金，但是可供換取現金股份的股份數目上限，最多為皇冠已發行股本的25%。
資料顯示，SEG的主要股東包括香港商人邱達昌旗下的遠東發展（0035）及鄭家純家族旗下的周大福企業。根據SEG的20年度年報顯示，遠展及周大福企業的代名人在SEG最新持股分別達4.9973%，兩者的持股水平僅次於基金公司The Vanguard Group。遠展及周企現時與SEG合作，在澳洲布里斯本合作大搞Queen's Wharf綜合度度村。遠展亦與SEG合作開悉尼Pyrmont綜合項目。
皇冠指出，是次合併建議，將為兩家公司實現增值，並且可以產生介乎1.5億至2億澳元的協同效益。完成合併後，若根據全換股協議，現有SEG及皇冠的股東，將各佔新合併公司各34%及66%股權。若獲股東選擇現金建議，SEG及皇家的股東則會各佔新合併公司41%及59%權益。
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