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世茂龍光新城4月合約銷售升逾一成

文章日期：2021年5月10日 18:32

內房陸續公布4月銷售數據，世茂（0813）今年4月份合約銷售額約為252.2億元（人民幣，下同），較2020年4月份的212.3億元增18.8%﹔今年首四個合約銷售額為927.42億元，較2020年首四個月的582.58億元按年升59%。

龍光集團（3380）今年4月份權益合約銷售額約為110億元，按年增11.9%，今年首4個月的權益合約銷售額約為520億元，按年增102.4%。

新城發展（1030）今年4月份合約銷售金額約207.71億元，較2020年4月份的180.63億元增15%，首4個月累計合同銷售金額約704.18億元，較2020年首四個月的490.44億元升43.6%。

首創置業（2868）今年4月份簽約金額約74.6億元，按年增長125.6%。首四個月的累計簽約金額約251.2億元，按年增長131.3%。

保利置業（0119）今年4月份合約銷售額為55億元，較2020年4月份的33億元增66.7%，今年首四個月的合約銷售額為158億元，較2020年首4個月的86億元增83.7%。

越秀地產（0123）今年4月份的實現合同銷售額77.91億元，按年升約42%，今年首4個月累計合同銷售327.52億元，按年升約124%。

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