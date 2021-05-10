新希望服務入場費4747元 引小米、貝殼等六基石投資者
文章日期：2021年5月10日 18:16
內地富豪劉永好家族旗下的新希望服務（新上市編號︰3658）赴港上市，集團將發行2億股，佔發行後總股本的15%，本港公開發售將於本周二至周五中午（11日至14日中午），每股招股價3.8元至4.7港元（下同），料籌資7.6億元至9.4億元，按每手1000股計，入場費約4747.4元，預計於5月25日掛牌。
劉永好無現親自現身於該股記者會，但有拍攝影片，提到新希望服務是新希望系首家到港上市企業，新希望服務受到集團重視，更大讚港交所在首季的IPO集資額為全球第三位，擁有全球資金，既富彈性又有韌力等，並希望香港股市繁榮興旺。
新希望服務來港上市，引入六名星級基石投資者，當中小米 （1810）認購3880萬元 、美國上市的貝殼找房認購9700萬元、復星 （656）旗下的鼎睿再保險認購500萬美元、中國四川國際投資認購7750萬元、深圳凱爾漢湘實業認購6000萬元人民幣及Golden Star認購500萬美元，合共認購約4940萬美元。
是次新希望服務集資所得，當中約70%將用於第三方的戰略收購及投資、15%用於升級信息系統及設備、5%為人才招募及團隊建設、以及餘下一成為營運資金及一般企業用途。首席執行官陳靜表示，雖然集團預計用70%的集資額進行收併購，但目前收併購的競爭激烈，故亦會加大市場拓展及自生增長。
她表示，在選擇標的時，會堅持選優，像比較優質的商辦、醫療標的項目，這些業態也是需求比較旺盛的，能與生活服務形成雙向聯動。集團也成立了合作發展中心、合作發展部等，加上新希望集團在全球擁有1000多家公司，未來隨著集團的發展將會帶來更多的內部支撐，並持續供給規模。
截至去年底，集團總在管樓面面積增加至1030萬平方米，總合約樓面面積約1530萬平方米。2020年集團營業收入為5.883億元人民幣（下同），按年升54.6%，當中物業管理服務佔32.3%，非業主增值服務佔28.6%，民生服務佔19.9%，商業運營服務佔19.2%。
其他報道
騰訊出手︳Fusion Bank存款年息6.5厘？ 實收80元
中國網信辦：84款App違規收集個人信息 騰訊、阿里、百度上榜