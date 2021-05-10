該局指出，澳門金融學會近年除了銀行、保險相關的培訓課程，亦因應現代金融發展所需，加開債券市場、財富管理、金融科技、融資租賃、綠色金融和人民幣業務相關課程。由2019年至今年首季，共舉辦各類課程近250項，培訓學生達8500人次；其中現代金融相關課程逾80項，培訓學生達3000人次。該學會在組織大學生到金融機構實習方面，去年增設了金融科技、融資租賃等範疇的實習職位，約有100名學生參加。金管局正與法律及司法培訓中心合作，面向法律從業員，於今年下半年推出以債券市場為主題的金融法律實務培訓課程。

隨着區域合作進一步深化，澳門金管局近年分別與珠海、深圳等市的金融官方機構，簽署人才培訓合作備忘錄，結合大灣區資源合辦培訓課程，包括透過澳門金融學會與珠海方合辦「金融科技的發展與應用高級研修班」；與珠海金融局合辦「債券管理高級研修班」；與中葡基金合辦兩期「澳門金融人才短期培訓班」，未來將推出更多合辦課程。

澳門金管局亦鼓勵澳門居民考取國際認可的金融專業資格，包括香港證券及投資學會的「證券及期貨從業員資格考試」、認可財務策劃師、特許金融分析師和「深港澳金融科技師」專才計劃等。為方便澳門居民考取專業資格，澳門金管局已協調澳門金融學會，與香港證券及投資學會合作，於今年4月在澳門舉辦首場「證券及期貨從業員資格考試」，並計劃於10月舉行第二次考試；同時引入「深港澳金融科技師」專才計劃，首次考試已於今年3月舉行；另協調澳門金融學會於6月，在澳門舉辦首次「認可財務策劃師」考試；亦正爭取特許金融分析師（CFA）在澳門設立考場。

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