恒指今早高開166點，高位升231點，低位跌157點，高低波幅389點。恒指收市跌14點或0.05%，報28595點，成交金額1635億元，較上日增加6.52%，是4月20日1957.11億元成交後最多；國指跌47點或0.45%，報10651點。恒生科技指數收報7886點，跌0.86%。

藍籌38隻升，14隻下跌，3隻無升跌。中海油（0883）升4.59%，收報9.12元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點。美團（3690）跌7.07%，收報262.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低95點。

受行政總裁王興引用《焚書坑》詩句影響，美團曾挫逾9.8%，低見255元，是2020年10月6日245.8元後最低。收市跌7%，連跌9日，再創上市以來最長連跌紀錄。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報35.05元，升12.52%；跌幅最大的是美團（3690）收報262.8元，跌7.07%。

北水南下合計淨流出64.68億元，較上日增加1803.67%，連續第3日流出，累計流出71.83億元。南水北上合計淨流入45.27億元人民幣，較上日增加1089.85%，連續第3日流入，累計流入50.91億元。

「ATMJ」等主要科技股均尋底。騰訊（0700）曾低見590元，是3月25日588.5元後最低，今日收市報595元，是1月12日後收市新低。阿里巴巴（9988）低見213元，是2020年12月28日207.2元後最低，收市報215.2元，是2020年12月28日後收市新低，當日報210元。百度（9888）低見181.6元，創在港上市新低，收報183元，跌1.3%，亦創收市價計新低。京東（9618）低見283.6元，是2020年9月25日279.8元後最低，收市報287.2元，跌1.8%，是2021年4月21日後收市新低，當日報287.2元。

午後消息股表現

新奧（2688）：內地推碳達峰碳中和對業界創機會 加強泛能及推動數字化。新奧能源創上市新高，見142元，收報139.3元，升0.58%。

宏利（0945）香港首季新業務價值按年增長18%。收報164.2元，跌2%。

必瘦站（1830）：五一黃金周銷售合同金額按年大增3.4倍。收報7.29元，升15.7%。

丘鈦科技（1478）4月攝像頭模組銷量年增9.2%。收報12.76元，跌5.2%。

今早及隔晚消息股表現

呷哺呷哺（0520）伙青島日辰組合營公司 拓展調料產品業務。收報10.98元，跌7.58%。

中建富通（0138）：Blackbird Tridente成為Maserati港澳進口及分銷商。收報0.195元，無升跌。

高鑫零售（6808）公布業績。收報6.87元，跌1%。

MI能源（1555）：廉署曾扣留主席張芮霖 今早復牌。收報0.078元，跌10.3%。

萬科（2202）4月合約銷售按年升近4%。收報26.65元，跌1.11%。

復星醫藥（2196）公布，與BioNTech成立合資公司 內地設廠生產新冠疫苗。創上市新高，見62.8元，收報62.6元，升25.07%。

港視（1137）4月份商品交易額按年跌0.8%至4.88億。收報9.16元，升0.33%。

比亞迪（1211）上月產銷量均升逾四成。收報146.2元，升0.83%。

三大中資電訊商覆核失敗 紐交所維持退市決定。中國電信（0728）收報2.79元，跌2.45%；中國聯通（0762）收報4.51元，跌0.44%；中移動（0941）收報49.85元，跌0.3%。

廣汽（2238）首四個月銷量增45%。收報6.85元，升3.16%。

破頂股表現

燃氣股破頂，包括，中華煤氣（0003）創52周高，見13.66元，收報13.52元，升1.65%；港華燃氣（1083）創52周高，見4.34元，收報4.33元，升8.25%。

本地富豪股破頂，包括，九龍倉集團（0004）創52周高，見24.45元，收報24.45元，升2.95%；恒地（0012）創52周高，見36元，收報36元，升1.12%；泓富（0808）創52周高，見2.8元，收報2.8元，升4.87%；富豪產業（1881）創52周高，見1.8元，收報1.78元，升2.89%；陽光房地產基金（0435）創52周高，見4.45元，收報4.45元，升0.91%；長和（0001）創52周高，見65.8元，收報65.75元，升2.18%；長建（1038）創52周高，見50.25元，收報49.9元，升1.11%。

其他破頂藍籌股破頂，包括，中銀香港（2388）創52周高，見29.5元，收報29.5元，升1.2%；中信（0267）創52周高，見9.18元，收報9.17元，升4.32%；交行（3328）創52周高，見5.17元，收報5.14元，無升跌；中石油（0857）創52周高，見3.23元，收報3.22元，升4.55%。

其他破頂股包括，寶龍地產（1238）創上市新高，見8.65元，收報8.33元，升1.59%；太睿國際控股（1010）創52周高，見2.55元，收報2.45元，升10.86%。

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