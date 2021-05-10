晚唐詩人章碣的《焚書坑》大概的意思是，嘲笑秦始皇為求保住江山，把讀書人視為最危險人物，豈料推翻秦皇朝的劉邦及項羽，都不是讀書人。《焚書坑》確是一首嘲笑秦始皇、諷刺暴政的詩，這次外界有這麼大反應，是懷疑王興因近日的監管環境，而引用詩句諷刺政府打壓科技企業。如果這是王興的原意，那麼他是把現今政府比喻為秦始皇；而王興的回應，是他引述詩文的原因是，「提醒自己最危險的對手並不是預料中的那一個」，他這樣解釋，是把美團比喻為秦始皇。

然而，無論你是否buy王興的解釋，我們今天也墮進了極權統治下一個最常見的陷阱，就是沒有免於恐懼的自由。美團股價為甚麼大跌？因為大家擔心這句詩會引來監管的連瑣反應，或大家擔心，他吟這首詩是因為已經發生了一些事。無論今日沽貨的是內地資金或外國投資者，他們對於控制中資股的監管風險，已經敏感到這個地步。

進一步想，王興引述唐詩一事，甚至被人拿來和馬雲半年前的一場演講比較，但馬雲當時可是直接炮轟監管機構呢﹗而王興這次只是在社交媒體貼上一首詩。我沒法對王興的原意下定論，但姑勿論他嘲諷的對象是誰，半年之間，這個社會就退步得連引述唐詩作隱喻，也是不被容許的。

「邦畿千里，維民所止」，我們剛見證了一場文字獄。最可悲的是，今日沽貨的行動可能是對的，因為在極權政府下，這才是生存之道。

文濤

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