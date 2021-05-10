是次測試由該航班的機師及機艙服務員自願參與，機組人員預先於CommonPass上建立個人帳戶，並在出發前24小時至72小時內進行快速核酸檢測，及由指定化驗所Prenetics進行樣本化驗，並於24小時內經應用程式收取檢測結果 ，以及值勤報到時出示有關資訊。

為保障個人私隱，CommonPass只會將用戶個人識別資料和有限的病毒檢測相關記錄儲存於其個人手機上。

香港快運行政總裁吳潔文指，採用環球認可的電子健康護照平台，不但可讓旅客妥善儲存個人健康資料，還可作為機場及航空公司逐步恢復營運時應用的可持續方案。

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