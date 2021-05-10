Fusion Bank指出，全新客戶在本月首次成功於Fusion Bank開戶，並在3個月維持存款金額每天不少於5000港元，即可獲80元現金回贈。而6.5厘是以5000元計算，若存入多於5000元，實際收取的現金回贈，同樣為80元。

Fusion Bank同時公布，在外匯買賣方面，所有Fusion Bank客戶於本月每筆兌換額達港幣5萬元（或等值的人民幣或美元），即可獲50元港幣現金回贈。同時，現時Fusion Bank提供人民幣儲蓄存款及定期存款年利率，分別是1%(不設存款上限) 及高達2.4%（存款額達100萬元人民幣以上）。

Fusion Bank由騰訊牽頭投資，其餘主要股東包括港交所（0388）、高瓴資本、鄭志剛及工銀亞洲。

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