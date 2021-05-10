騰訊出手︳Fusion Bank存款年息6.5厘？ 實收80元
文章日期：2021年5月10日 15:53
騰訊（0700）有份投資的虛擬銀行Fusion Bank（富融銀行）今日宣布推出多重優惠，包括高達6.5厘的港元存款利年利率。然而這優惠的存款上限是5000元，實際可獲現金回贈為80元。
Fusion Bank指出，全新客戶在本月首次成功於Fusion Bank開戶，並在3個月維持存款金額每天不少於5000港元，即可獲80元現金回贈。而6.5厘是以5000元計算，若存入多於5000元，實際收取的現金回贈，同樣為80元。
Fusion Bank同時公布，在外匯買賣方面，所有Fusion Bank客戶於本月每筆兌換額達港幣5萬元（或等值的人民幣或美元），即可獲50元港幣現金回贈。同時，現時Fusion Bank提供人民幣儲蓄存款及定期存款年利率，分別是1%(不設存款上限) 及高達2.4%（存款額達100萬元人民幣以上）。
Fusion Bank由騰訊牽頭投資，其餘主要股東包括港交所（0388）、高瓴資本、鄭志剛及工銀亞洲。
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