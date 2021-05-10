新奧：內地推碳達峰碳中和對業界創機會 加強泛能及推動數字化
文章日期：2021年5月10日 15:46
新奧能源（2688）主席王玉鎖今日在股東周年大會上表示，今年是集團上市20周年，由早年在創業板上市，只參與中小項目，到今天已經轉板及經營多達230個項目；股價由早年1.15元，升至140多元，升了100多倍；並且由供氣，變成供氣、電、熱。他指出，集團在這20年奠定堅實基礎，之後內地要實現碳達峰、碳中和，對天然氣行業創造機會，集團會透過加強泛能業務，及推動數字化，將行業內的經驗、規則及模式轉化成產品，進一步對中小企業賦能，降低營運成本。今日已經通過動議，宣派2020年度每股2.1港元末期股息及0.32元特別股息，內部亦有些活動誌慶。
雖然有業界擔心將來併購機會較以前為少，加上在高滲透率下，會否影響新奧持續實現雙位數字增長，但是集團總裁兼執行董事張宇迎表示，在併購方面仍然有潛力，他們會繼續看。另由於內地推動清潔能源甚至煤改氣，副主席鄭洪弢相信驅動集團增長的動力仍在。集團透過舟山碼頭使用權、內地管網公司開放上游設施等渠道，確保氣源多元化，保證對安徽、山東、河南等不同省份的氣體供應及降低成本。
記者：陳偉燊
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