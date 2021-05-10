雖然有業界擔心將來併購機會較以前為少，加上在高滲透率下，會否影響新奧持續實現雙位數字增長，但是集團總裁兼執行董事張宇迎表示，在併購方面仍然有潛力，他們會繼續看。另由於內地推動清潔能源甚至煤改氣，副主席鄭洪弢相信驅動集團增長的動力仍在。集團透過舟山碼頭使用權、內地管網公司開放上游設施等渠道，確保氣源多元化，保證對安徽、山東、河南等不同省份的氣體供應及降低成本。

記者：陳偉燊

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