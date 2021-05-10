曾任職新地（0016）近半世紀、郭老太胞弟鄺準日前逝世。新地發言人回應查詢時表示，鄺準於上周五（7日）安祥離世，享年91歲。鄺準服務新鴻基地產近49年，並擔任執行董事超過28年，集團仝人對鄺準逝世深表哀悼，並對其家人致以最真摯的慰問。

鄺準畢業於武漢中南財經書院，曾於人民銀行廣州分行任職。早在1962年，他已開始為姐夫、新地已故創辦人郭得勝工作，翌年郭得勝與兩名好友、恒地（0012）創辦人「四叔」李兆基及新鴻基公司創辦人馮景禧合力創立新鴻基企業。其後四叔及馮景禧淡出，鄺準在1972年新地上市同年加入公司。1990年底郭得勝去世，長子郭炳湘接任公司主席，兩名胞弟郭炳江及郭炳聯任副主席，鄺準在1992年起出任執董協助三人，據年報資料，鄺準主要負責管理集團的大廈管理部門。

鄺準擔任新地執董期間一直低調，不過由2008年郭炳湘被終止主席及行政總裁開始，家族關係漸見不和，鄺準作為家中長輩，與2008年出山擔任公司主席的郭老太一同穩定軍心。直至郭老太2011年卸任主席，2013年郭氏三兄弟爆發分身家風波，其後更捲入涉嫌行賄前政務司長許仕仁漩渦，鄺準一直坐鎮董事局，最為外界所記得。