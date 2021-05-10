恒指今早高開166點後曾升231點，其後倒跌最多156點，高低波幅388點，恒指半日跌93點或0.33%，報28517點，成交金額883億元；國指跌62點或0.58%，報10636點。恒生科技指數收報7883點，跌0.9%。

藍籌34隻升，19隻下跌，2隻無升跌。阿里健康（0241）升3.28%，收報23.65元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升2.26%，收報104.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點；美團（3690）跌8.13%，收報259.8元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低109點。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是明源雲（0909）收報34.3元，升10.11%；跌幅最大的是美團（3690）收報259.8元，跌8.13%。

北水南下合計淨流出35.2億元，較上日增加936%，連續第3日流出，累計流出42.35億元。南水北上合計淨流入43.07億元人民幣，較上日增加1032.12%，連續第3日流入，累計流入48.72億元。

受行政總裁王興引用《焚書坑》詩句影響，美團曾挫逾9.8%，低見255元，是2020年10月6日245.8元後最低。若以下跌收市，九連跌將再創上市以來最長連跌紀錄。收報259.8元，跌8.13%。

主要科技股創逾1個月低。騰訊（0700）曾跌最多1.17%，低見255元，是2020年10月6日245.8元後最低，收報595元，跌0.83%；阿里巴巴（9988）曾跌最多2.18%，低見215元，是2021年3月29日214.4元後最低，收報215.6元，跌1.91%。

呷哺呷哺（0520）伙青島日辰組合營公司 拓展調料產品業務。呷哺呷哺收報11.24元，跌5.39%。

中建富通（0138）：Blackbird Tridente成為Maserati港澳進口及分銷商。半日收報0.195元，無升跌。

高鑫零售（6808）公布業績。半日收報6.84元，跌1.44%。

MI能源（1555）：廉署曾扣留主席張芮霖 今早復牌。半日收報0.081元，跌6.89%。

萬科（2202）4月合約銷售按年升近4%。收報26.5元，跌1.67%。

復星醫藥（2196）公布，與BioNTech成立合資公司 內地設廠生產新冠疫苗。收報58.95元，升17.78%。

港視（1137）4月份商品交易額按年跌0.8%至4.88億。收報9.26元，升1.42%。

比亞迪（1211）上月產銷量均升逾四成。收報145.7元，升0.48%。

三大中資電訊商覆核失敗 紐交所維持退市決定。中國聯通（0762）收報4.49元，跌0.88%；中國電信（0728）收報2.8元，跌2.1%；中國移動（0941）收報49.75元，跌0.5%。

廣汽（2238）首四個月銷量增45%。收報6.82元，升2.71%。

破頂股表現

燃氣股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見142元，收報139.1元，升0.43%；中華煤氣（0003）創52周高，見13.66元，收報13.5元，升1.5%；港華燃氣（1083）創52周高，見4.23元，收報4.08元，升2%。

本地富豪股破頂，包括，恒地（0012）創52周高，見36元，收報35.7元，升0.28%；長和（0001）創52周高，見65.4元，收報65.15元，升1.24%；長建（1038）創52周高，見50.25元，收報49.9元，升1.11%。

其他破頂股包括，寶龍地產（1238）創上市新高，見8.65元，收報8.38元，升2.2%；中國黃金國際（2099）創52周高，見27.3元，收報27.2元，升11.02%。

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