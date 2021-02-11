港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升2日
文章日期：2021年5月10日 11:16
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.26點子至0.08143%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.08點子至0.03964%；1星期HIBOR升0.32點子至0.05%；2星期HIBOR跌0.16點子至0.05643%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.17321%；6個月期HIBOR跌0.07點子至0.30304%；12個月期HIBOR跌0.21點子至0.43357%。
美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。
美元1個月期LIBOR報0.10138%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.02%，終止連續1日收窄，利差是2021年5月06日後最高，當日差距為-0.0166%
對上一次終止連續1日收窄，是2021年5月05日，當日利差報-0.0263%。
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