恒指高開166點 重上10天線及100天線 復星醫藥升14%
文章日期：2021年5月10日 09:26
恒指今早高開166點或0.59%，報28776點，重上10天線(28739.88點)及100天線(28652.89點)，成交金額26億元；國指今早高開67點或0.63%，報10766點。恒生科技指數開市報7987點，升0.41%。
藍籌43隻升，6隻下跌，6隻無升跌。申洲國際（2313）升2.82%，報182.3元，是升幅最大的藍籌，建行（0939）升1.44%，報6.34元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻23點；美團（3690）跌0.99%，報280元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。
三藍籌破頂股，包括中銀香港（2388）創52周高，見29.35元，開市報29.35元，升0.69%；中信（0267）創52周高，見8.94元，開市報8.94元，升1.71%；交行（3328）創52周高，見5.17元，開市報5.17元，升0.58%。
恒生科技指數成份股16隻升，6隻下跌，9隻無升跌。升幅最大的是萬國數據（9698）開市報70.8元，升4.19%；跌幅最大的是美團（3690）開市報280元，跌0.99%。
中建富通（0138）：Blackbird Tridente成為Maserati港澳進口及分銷商。開市報0.195元，無升跌。
高鑫零售（6808）公布業績。開市報6.97元，升0.43%。
MI能源（1555）：廉署曾扣留主席張芮霖 今早復牌。開市報0.087元，無升跌。
萬科（2202）4月合約銷售按年升近4%。開市報26.85元，跌0.37%。
復星醫藥（2196）公布，與BioNTech成立合資公司 內地設廠生產新冠疫苗。開市報57.55元，升14.99%。
騰訊（0700）遊戲子公司涉侵犯專利被判向日商賠付9220萬美元。開市報599元，跌0.17%。
港視（1137）4月份商品交易額按年跌0.8%至4.88億。開市報9.12元，跌0.11%。
比亞迪（1211）上月產銷量均升逾四成。開市報146.5元，升1.03%。
三大中資電訊商覆核失敗 紐交所維持退市決定。中國移動（0941）開市報50元，無升跌；中國電信（0728）開市報2.86元，無升跌；中國聯通（0762）開市報4.5元，跌0.66%。
廣汽（2238）首四個月銷量增45%。開市報6.68元，升0.6%。
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