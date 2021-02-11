港股ADR升98點 美期、亞股向上
文章日期：2021年5月10日 08:47
美股上周五向上，港股ADR升98點或0.34%，報28708點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.19%，折合報607.14元；阿里巴巴（9988）跌0.49%，折合報218.72元；美團（3690）升1.33%，折合報286.56元；匯控（0005）跌0.04%，折合報49.08元；建行（0939）跌0.22%，折合報6.24元。
道期現升0.3%，標期升0.25%，納期升0.2%。日股現升0.83%，韓股現升0.63%，澳股現升0.86%。
今日焦點股份可留意：
高鑫零售（6808）公布業績。
MI能源（1555）：廉署曾扣留主席張芮霖 今早復牌。
萬科（2202）4月合約銷售按年升近4%。
復星醫藥（2196）公布，與BioNTech成立合資公司 內地設廠生產新冠疫苗。
騰訊（0700）遊戲子公司涉侵犯專利被判向日商賠付9220萬美元。
港視（1137）4月份商品交易額按年跌0.8%至4.88億。
比亞迪（1211）上月產銷量均升逾四成。
三大中資電訊商覆核失敗 紐交所維持退市決定。
廣汽（2238）首四個月銷量增45%。
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