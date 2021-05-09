上述計劃中，綠色和可持續金融資助計劃中，政府計劃於未來五年因應市場情況，發行合共約1,755億元等值的綠色債券，為更多綠色項目進行融資，以改善環境和推動低碳經濟發展。

首次在香港發行綠色和可持續債券的發行人，如發行金額達15億港元或以上，合資格申請可獲上限為250萬港元的資助。外部評審費用方面，綠色和可持續債券發行人及貸款借款人，如使用認可外部評審機構的評審服務及發行金額達兩億港元或以上，合資格申請則可獲上限為80萬港元的資助。

REIT資助計劃方面，預算案早前宣布將資助未來三年得到證監會認可並在本港上市的合資格REIT，涉及因REIT上市而須支付予本地專業服務提供者的合資格費用七成，上限為每個基金800萬港元。

OFC方面，截至今年4月底，已有13間OFC在港成立。而為豐富本港基金市場的多樣性，預算案宣布推出計劃，資助未來三年於香港設立或遷册來港的OFC。資助就設立或遷移OFC而須支付予本地專業服務提供者的合資格費用七成，上限為每間OFC 100萬港元。

ILS方面，預算案宣布推出先導計劃，資助未來兩年在港發行ILS的保險企業或機構的前期費用，視乎證券的年期，每次發行的資助上限為1,200萬港元或600萬港元。合資格ILS的發行額須不少於2.5億港元或等值外幣，發行商須聘用香港服務供應商，有關開支不得少於所有前期費用的20%。