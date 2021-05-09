他指，政府積極籌備的電子消費券，正是希望在這個經濟恢復的路程中，增添改善的動力，特別是在能提供大量基層就業職位的零售、飲食和個人服務行業。另一個目標是推動電子支付在商戶，尤其是中小商戶中的使用。今年首季本港零售銷售貨值中，透過網上銷售的貨值為62.9億元，較去年同期急升63%，遠高於整體零售貨值7.5%的增幅，反映這部份的增長動力強勁。

不過，本港網上銷售貨值僅佔總銷貨額的7.7%；反觀內地，透過網上銷售的商品貨值佔總額逾20%，可見香港的零售商品網上銷售量仍有很大的提升空間。

再者，本港的數字顯示，有實體零售點的商戶的網上銷售增長，遠超出沒有店面零售商的表現。可見傳統零售商如果能拓展網上銷售渠道，可以做更多的生意。過去不少朋友希望政府協助商戶提升競爭力，扶持本地商戶，為它們創造更大的發展空間。電子消費券正是希望發揮這個作用。透過提供市場誘因，鼓勵更多小商戶參與使用電子支付模式，長遠有利於他們接上其他網上銷售平台的機會，從而受惠於這個高速增長的板塊，也為他們提供轉型升級的契機。

陳茂波指，在昨天在逛街市的時候，便看到不少商戶也採用了各式各樣的電子支付工具，也特意嘗試以電子方式支付，體驗很不錯，相信電子消費券計劃啟動後，可以進一步深化電子支付在港的應用及發展。

他表示，整體而言香港經濟的確初見起色，結束了連續六季的收縮，今年首季按年增長7.8%。如果以按季作比較，更是連續三個季度呈增長。其中，私人消費開支亦結束了連續六季的跌勢，上季增加1.6%。不過，上季的經濟復蘇動力主要仍是靠出口拉動。其他行業如零售及餐飲等，表現仍有待進一步改善。

就以餐飲業為例，食肆收益今年首季為197億元，比去年同期低約9%，與前年同期比較更是低37%。餐飲服務業聘用了逾23萬名打工仔，這行業的失業率仍高企在13.3%，遠高於6.8%的整體失業率。

其實受疫情打擊較大的行業，除了餐飲，還有旅遊、零售、運輸及物流等，這些行業合共聘用約一百萬名打工仔，佔香港勞動人口約三成，這些行業的企業及從業員對經濟的「體感溫度」肯定比整體為冷。

陳茂波指，無論是本地各行業的大小商戶或在港的外國企業，不約而同的熱切期望香港能成功抗疫控疫。有街市的小商販指，現時生意雖略見改善，但還未完全回復至疫情前的水平。另外，有外國企業的代表指，跨國企業有些在港的僱員，由於嚴格的防疫抗疫措施，已超過一年未有回國探望家人，家人又極不容易到港，如果情況持續，恐怕有一些外籍高級管理人員會選擇回國或轉到香港以外的地方工作。不少中資企業的代表，亦指出內地派駐到香港的人員也面對同樣困難。這將不利於香港人才匯聚的優勢，以及這些機構在港業務的部署。

他表示，唯有接種疫苗，才能讓身體產生病毒抗體，即使萬一感染病毒，可避免出現嚴重的併發症，這是保護自己和家人的最有效和最務實的方法，也是協助整體社會恢復正常活動的關鍵。