Wood說她自2013年起已常與Hwang交流投資心得，特別是媒體股，兩人一度都非常看好Netflix，此股當然曾帶給他們豐厚回報。Wood曾在華爾街大行AllianceBernstein及Jennison Associates等工作，至2014年自立門戶，創立方舟基金。「那個時候市場投資者對新投資策略都沒有甚麼興趣，因為他們要投入200萬美元在一隻ETF，一段時間內不能拿走，但Bill願意為我們四隻ETF提供種子資金，我們非常感謝他。」Bill Hwang有份參投的方舟系列基金包括旗艦基金Innovation基金(ARKK)、Genomic Revolution基金(ARKG)、Next Generation Internet基金(ARKW)、及Autonomous Technology and Robotic基金(ARKQ)。

「女股神」跟爆煲基金經理還有一個共通點，就是兩人都是虔誠的基督徒。Wood的基金公司亦以舊約聖經出埃及記中的約櫃(Ark of the Convenant)命名。Cathie Wood說她與Bill Hwang是在華爾街專門服侍年輕人的宗教團體中認識。

但至今兩人的發展卻大相逕庭，雖然ARK系列ETF今年股價跌了不少，但總值仍達220億美元，而Bill Hwang的Archegos基金的投資已泡湯，還令到一眾支持他的投資大行損失約100億美元。