周五道指和標普再創新高，道指上升0.66%，報34777點；標指上升0.74%，報4232點。全周計算，道指上升2.7%，為3月以來的最佳單周表現，標指上升1.2%，納指下跌則跌1.5%。

Raymond James投資總監Larry Adam認為，單一就業數據不能看為整體趨勢，不過有助減低對經濟過熱和通脹戲劇性地上升的疑慮，有助減輕聯儲局提前加息的壓力。

就業數據公布後，美國10年期債息一度閃跌穿1.5厘，及後回升至1.577厘，全日變動不大。部分科技股強勁反彈，支付服務商Square（SQ）前日公布的盈利好過預期，加上比特幣近日回升﹐昨最高見58000美元，昨日上升4.19%。串流播放服務商Roku（ROKU）首季淨利潤好過預期，業務展望理想，急升11.55%。

另外，近日需召回產品的運動產品商Peloton（PTON）公布提高設備安全性的措施，昨最多反彈9.7%，不過及後高位回落，全日僅升0.04%。早前傳被銀保監反對上市的中國互聯網健康保險公司水滴（WDH）昨日掛牌，旋即跌穿招股價，收報9.7美元，較上市價挫19.2%，水滴互助保險平台因監管問題已於3月關閉。

恒指夜期跟隨美股上升，收報28644點，上升0.45%，高水33點。ADR港股比例指數上升0.34%，報28708點。