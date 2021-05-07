因此，4月份日均訂單總商品交易額為1630萬元，按月及按年分別下跌3.6%及0.6%。訂單總商品交易額4.88億元，按月及按年分別下跌7%及0.8%。曾於HKTVmall購物的獨立客戶數量達43.2萬，每月活躍使用者為135.2萬。

該集團指，四月份HKTVmall推出二手商品市集–綠色巿集，讓VIP會員可於此平台上刊登閒置物品，與其他會員以買賣、交換或送贈的方式進行二手物品交易，藉此減少浪費同時，更鼓勵可持續的購物模式及加強客戶忠誠度。同時其推出1小時派遞選擇–HKTV極速送，第一階段於四月中旬於自營O2O門市啟動，向O2O門市兩公里內的客戶提供最快1小時的送貨服務，旨在為有

即時雜貨需求的客戶群提供服務，該服務選項計劃將自五月開始陸續延伸至已登記該服務的商戶合作夥伴。