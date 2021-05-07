偉祿已獲先施七成持股交貨 收購進入最後階段
文章日期：2021年5月7日 21:42
偉祿集團（1196）發公告，表示該集團截至今日下午4時共接獲近9.23億股先施公司（0244）的股份接納其收購，佔先施整體股份比例達70.24%之有效接納，據此獲得先施逾50%投票權。今次收購要約將於6月3日下午四時正前繼續可供接納，但是在之後不會延長。
由於交貨予偉祿的先施股份持有人，主要與主席兼行政總裁馬景煊等人及同系公司有關，因此未有額外股東交貨予偉祿，但是在偉祿收到的先施投票權已超過五成，因此今次偉祿對先施的收購要約已經變成無條件，收購可予繼續進行。
不過，有市場消息指，偉祿收購先施仍有暗湧，債權人將向先施追討1.5億元貸款，並申請將先施清盤。偉祿較早前提出收購該筆1.5億元的貸款協議，以及相關抵押文件項下的所有權利，不過建議遭到債權人否決。
偉祿其後向先施董事會建議，按照原貸款的抵押品條款直接向先施提供一筆1.5億元貸款融資，先施董事會表面上同意，亦已獲得監管機構批准，但據消息人士透露，先施董事局就還款方案出現分歧，並要求偉祿在無抵押品情況下借出1.5億元。
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