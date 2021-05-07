根據紐交所上市公司手冊，三間電訊商預計紐交所將向美國證交會提交25表格，以撤銷公司的美國存託證券上市及註冊，並將向公司提供該表格的一份副本，正式退市將於25表格提交後10日生效。

紐約梅隆銀行為三間電訊商的美國存託證券代理機構。中移動指，美國存託證券持有人可將其持有的美國存託證券交還給紐約梅隆銀行供註銷，以提取該公司的普通股，每份美國存託證券可換取中移動的5股普通股。

中電信方面，截至5月6日已發行美國存託股份約114萬份，佔已發行股份總數約0.14%。美國存託證券持有人可根據存託協議的條款和條件，將其持有的美國存託證券交還給紐約梅隆銀行以換取中電信H股，每份美國存託證券可換取100股H股。

中移動表示，自1997年10月上市以來，一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管要求，依法合規運營。公司將繼續密切關注相關事項的進展和尋求專業意見，以保護該公司及股東的合法權益。

中電信表示，自2002年上市以來，一直嚴格遵守各項法律法規、市場規則及上市地的監管要求，依法合規運營。公司將繼續密切關注相關事項的進展，並尋求專業意見和保留一切權利，以保護公司的合法權益。

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