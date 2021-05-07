雲頂香港（0678）宣布，落實整體資金重整的主要條款協議及將26億美元重大財務債項的修訂及延長，預期在達成所規定的若干商業及法律先決條件後，數個月內在實際可行情況下盡快實施。今次重整，是基於該集團的子公司Darting Investment Holdings Ltd各自向非全資附屬公司Dream Cruises Holdings新股下，已籌集新增現金5900萬美元，及將近2.4億美元的公司間貸款已被抵銷後，推進的重整舉措。