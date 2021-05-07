雲頂香港重整26億美元債務 料年底前籌1.54億美元
文章日期：2021年5月7日 20:08
雲頂香港（0678）宣布，落實整體資金重整的主要條款協議及將26億美元重大財務債項的修訂及延長，預期在達成所規定的若干商業及法律先決條件後，數個月內在實際可行情況下盡快實施。今次重整，是基於該集團的子公司Darting Investment Holdings Ltd各自向非全資附屬公司Dream Cruises Holdings新股下，已籌集新增現金5900萬美元，及將近2.4億美元的公司間貸款已被抵銷後，推進的重整舉措。
該集團指，根據重整建議，德國經濟穩定基金向集團旗下造船業務MV Werften Holdings Limited，提供3億歐元新融資；另將逾9.81億美元債項，大幅延長到期日，並收窄及調和24個月息差；暫停由星夢郵輪、水晶郵輪及麗星郵輪各自訂立的近14.97億美元有抵押融資的付款要求；若干現有貸款人，就旗下郵輪Crystal Endeavor向該集團提供新承諾之2.8億歐元交付後財務融資。同時，其自2023年6月29日起，對所有現有財務契約進行全面重設。公司亦將尋求於今年底前，籌集額外1.54億美元額外流動資金。